Via con me, in tv il docufilm che racconta Paolo Conte tra vita e canzoni

Lo spettacolo d’arte varia di un uomo di nome Paolo Conte condensato in 100 minuti di documentario. Dopo il successo ottenuto alla Mostra del Cinema di Venezia e con l’uscita nelle sale, il film “Paolo Conte, Via con me” di Giorgio Verdelli approda stasera in prima visione su Rai3 alle 21.20. Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film, in collaborazione con Rai Cinema, il documentario è una sorta di itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti che racconta la storia del più celebre avvocato prestato al pentagramma. Un’incursione nella cartografia delle canzoni di Conte, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), oltre che nell’intricato labirinto delle sue passioni (il jazz, l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema). Un progetto imperniato su una lunga intervista “intima” di Verdelli al cantautore astigiano, in cui personaggi, canzoni e vicende umane sono raccontati con tenerezza, ironia e charme.

Non mancano ovviamente immagini suggestivi tratte dai suoi concerti più celebri - alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro San Carlo di Napoli fino al Teatro Olympia di Parigi - oltre alle testimonianze di artisti come Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Pupi Avati, Renzo Arbore, Isabella Rossellini, Jane Birkin, Peppe Servillo. Tutti riuniti per un omaggio brillante e ironico a un gigante della canzone italiana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA