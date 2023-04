Paolo Brosio, lacrime a Verissimo: «Perdere mia mamma è stato un dolore fortissimo»

di Redazione web

Paolo Brosio è stato uno degli del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo il giornalista ha parlato del lutto più grande che ha subito nella propria vita: la perdita della sua amata mamma Anna che è venuta a mancare alcuni giorni fa, all'età di 102 anni. Paolo, in lacrime, ha raccontato il suo rapporto con la donna più importante della sua vita.

L'intervista a Paolo Brosio

Paolo Brosio è stato intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin alla quale ha raccontato come ha vissuto e sta vivendo la perdita della mamma Anna: «Un dolore grandissimo, provo ad abituarmi alla sua assenza ma, almeno adesso, è quasi impossibile. Purtroppo io me lo sentivo che sarebbe successo: lei era ricoverata da alcuni giorni in ospedale e mi avevano detto che ci sarebbe stata la possibilità di non vederla uscire. Io, quando si è aggravata, ero a Brescia per lavoro e dall'ospedale mi hanno chiamato dicendomi di andare lì il prima possibile. Io, comunque, ho voluto videochiamarla e ho visto che non c'era più niente da fare».

Paolo Brosio e la perdita della mamma

Paolo Brosio in lacrime ha, poi, continuato dicendo: «Ciò che mi fa veramente piacere e che mi riempie il cuore è vedere come anche la gente si fosse affezionata a mia mamma: le volevano tutti bene».

