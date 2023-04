Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Verissimo: «Ci conosciamo da 27 anni, ci capiamo con uno sguardo»

di Redazione web

Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati i primi ospiti dell'appuntamento della domenica di Verissimo. I due conduttori di Striscia la Notizia (che a breve festeggeranno le 300 puntate condotte insieme del tg satirico) si conoscono ormai da 27 anni e, oltre ad essere colleghi, sono diventati anche molto amici. Michelle e Gerry hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto lavorativo ma anche umano.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono raccontati a Verissimo. Il conduttore ha detto: «Io e Michelle, che tra l'altro negli anni diventa sempre più bella, siamo molto amici. Il nostro rapporto mi piace perché ci siamo sempre stati l'uno per l'altra ma non in modo invadente, in modo rispettoso. Io non le racconto le mie cose private e lei non lo fa con me ma Michelle è una delle poche persone con cui mi capisco con uno sguardo. Se c'è qualcosa che non va lo so».

Michelle ha, quindi, detto: «Gerry mi ha insegnato tante cose nella vita e il nostro legame è magico perché quando siamo divisi per un periodo, lavorativamente parlando, poi, quasi magicamente, ci ritroviamo sempre».

Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono anche molto felici perché stanno vivendo un momento bellissimo delle loro vite: entrambi, infatti, sono da poco diventati nonni. I due conduttori hanno detto: «Essere nonni è una cosa incredibile perché sei consapevole che tuo figlio ha dato alla luce un'altra vita e tu sei proprio lì a vederla nascere e poi crescere».

