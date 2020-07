Paolo Borsellino, il ricordo del giornalista Salvo Sottile: fu lui a dare la notizia della morte in diretta al Tg5 di Mentana VIDEO

28 anni fa la strage di via d’amelio, una delle dirette più difficili della mia vita #pernondimenticare #PaoloBorsellino pic.twitter.com/QqmYA29oCp — Salvo Sottile (@salvosottile) July 19, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ricorda il giorno più difficile della sua vita da cronista., Sottile è in collegamento da Palermo. Fu lui a dare la notizia al Tg5 diretto in quei momenti drammatici da. «La conferma è avvenuta, il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di, il magistrato è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone». Parole che gelano lo studio, Mentana scuote la testa. Sono passati 57 giorni dalla Strage di Capaci dove a perdere la vita fu il giudice Giovanni Falcone.«28 anni fa la strage di via d’amelio, una delle dirette più difficili della mia vita #pernondimenticare #PaoloBorsellino», scrive su Twitterpubblicando la foto delle auto in fiamme. A quella immagine aggiunge il filmato del suo servizio dal luogo dell'attentato.Oltre al magistrato persero la vita i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (la prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, risvegliatosi in ospedale dopo l'esplosione, in gravi condizioni.