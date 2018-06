"La talpa" presto in tv? Paola Perego lancia un sondaggio. Pioggia di si anche tra i VIP

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà nuova edizione de, In quanti di voi la vorrebbero?".ha lanciatop sul suo profilo Instarm uno strano sondaggio su uno dei suoi programmi cult, misteriosamente scomparso dai palinsesti. La risposta è stata unanime.Più di 1000 commenti e nella maggiore parte tutti positivi. A dare man forte sono arrivati anche tanti vip comeSimona Ventura, ad Alessandra Pierelli, da Filippo Nardi aita dalla Chiesa che scrive"Dobbiamo firmare? La mia ce l’haiii❤️". Da Malgioglio ai Pantellas tutti i pazzi per il reality game della Perego che manca dalla tv ormai da dieci anni. Tra i rumors si vocifera che potrebbe andare in onda su Discory.