Le parole dii rilasciate al Magazine dinon sono davvero piaciute ache ha scelto di rispondere punto per tutto in una diretta via Instagram.«Ci sono tante cose da chiarire - esordisce Sara - perché non è giusto tutto quello che sto passando e nemmeno quello che mi sono trovata a leggere su un’intervista. La cosa che mi lascia senza parole e che mi fa tanto pensare è che probabilmente ho sbagliato a gestire la situazione in questo modo, ma non sono stata l’unica. Quando leggo dei pensieri sul fatto che io quella notte non ho dormito con Luigi è perché Sara è fatta così e trovo squallido raccontare dei particolari intimi e spiattellarli a un giornale. La seconda cosa molto molto importante è che ho avuto un solo uomo nella mia vita, c’ho messo tre anni e non capisco perché debba concedermi così facilmente a un ragazzo che fondamentalmente non conosco, ma cheho conosciuto tra virgolette in sette mesi di programma; ma il programma è una cosa, la vita reale è un’altra, questo è poco ma sicuro!».Poi si rivolge a tutte le persone che l'hanno insultata pesantemente per essere stata ad Ibiza con le amiche mentre Luigi stava male ha risposto: «io non lo sapevo che stava male, l’ho scoperto da Instagram e ho gli screenshot. Ho scoperto così che quello che allora era il mio fidanzato stava male attraverso Instagram e attraverso voi. Mi avete additato senza il minimo ritegno, avete ascoltato solo la versione di una persona che sa fare la vittima! Io per salvaguardare me e lui non mi sono permessa di dire cose che risultavano in più! Mi avete giudicato falsa ma le cose sono finite perché lui era assente e si lamentava! Ci sono commenti che non auguro a nessuno, leoni da tastiera augurate la morte, siete schifosi!»«Io ho scelto la persona che volevo scegliere, ma se non ha funzionato non deve diventare un gioco al massacro! Ho avuto i co**oni a sedermi dopo una settimana che mi ero lasciata col mio ex. Se non mi interessava nessuno mi sarei alzata! Io sto con la coscienza pulita! Io volterò pagina ma volevo dare spiegazioni a 360 gradi. Quando una storia finisce - conclude Sara - la colpa non è di una sola persona, le cose si fanno in due! Se tornassi indietro rifarei comunque la mia scelta! Io ora non sto bene, non è facile e nemmeno giusto!”»