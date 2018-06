Iannone ha le labbra rifatte? Le foto a confronto

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non sappiamo se, come ha più volte detto, voglia in effetti imitare lui in quanto ex (non si sa quanto rimpianto) di. Ma diversi media, negli ultimi tempi, hanno notato il cambiamento del pilota di MotoGp che sembra essersi “gonfiato” le labbra, come si può leggermente notare confrontando le sue vecchie foto conSecondo Novella 2000 Iannone sarebbe il terzo tra fidanzati ed ex di Belen a ritoccarsi: daldi Corona a naso e orecchie di, ora sarebbe dunque arrivato il turno delle labbra di Andrea. Che sia vero o meno, e che si tratti di botox o di un intervento mirato, ciò che è evidente è che chiunque passi per le mani di BelenIl settimanale Chi, sull’argomento, ha intervistato un chirurgo estetico famoso, Antonio Spagnolo, che ha però bocciato il (presunto) ritocco di Iannone: «È imbarazzante - ha detto - l’uomo al massimo può ritoccarsi il naso o le orecchie. E poi un motociclista deve essere virile». Lui, ad onor del vero, ha sempre negato di essere ricorso al bisturi. Ma se ultimamente non si riesce nemmeno a capire se Iannone e Belen stanno insieme o meno, come si può pretendere di venire a conoscenza di informazioni ancora più dettagliate, come gli eventuali ritocchini di Andrea?