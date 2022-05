Oggi è un altro giorno, Samuel Peron torna in studio: l'abbraccio commovente con Serena Bortone

Samuel Peron torna nello studio di Oggi è un altro giorno, tra gli affetti stabili, dopo il momento difficile che ha vissuto. Il ballerino ha perso la mamma pochi giorni fa e la conduttrice Serena Bortone lo ha annunciato in diretta televisiva motivando la sua assenza. Lo storico insegnante di 'Ballando con le stelle' sarebbe dovuto intervenire, ma a causa di questo grave lutto è stato costretto a declinare l'invito.

Leggi anche > Eurovision, un successo per gli ucraini Kalush: «Ora si torna a combattere». E la Rai fa festa: 6,6 milioni di spettatori

«Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri... Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te», aveva detto Bortone la settimana scorsa.

Appena è entrata durante la puntata di oggi, Serena Bortone è andata ad abbracciare Samuel Peron visibilmente commosso. «Grazie per quello che hai detto e grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini in questo momento difficile», il commento del ballerino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA