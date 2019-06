O.G. – ORIGINAL GANGSTER: Su Sky il film HBO girato interamente in un vero carcere di massima sicurezza

Martedì 11 Giugno 2019, 18:56

Arriva in esclusiva su Sky Cinema "(quello di Pendleton, Oregon). Diretto da Madeleine Sackler, "O.G." offre uno sguardo intimo e risoluto sul viaggio di un uomo verso la tanto agognata libertà. Il film sarà trasmesso in prima tv esclusivaAl centro della storia di "c’è Louis (Jeffrey Wright): un tempo a capo di una potente gang di detenuti, e per questo chiamato con l’appellativo Original Gangster, è alle prese con le ultime settimane della sua condanna a 24 anni. La sua imminente scarcerazione sarà però compromessa dall’arrivo di Beecher (Theothus Carter), corteggiato dal nuovo capo della gang e che Louis prenderà sotto la propria ala. Costretto a fare i conti con il suo passato e con la sfida di rientrare nella società, Louis vedrà la tanto agognata libertà appesa ad un filo quando si batterà per salvare Beecher.Per Wright girare in un vero carcere è stata un’esperienza unica: «Era assolutamente necessario per me calarmi completamente con la testa e con il corpo nel personaggio e nella storia che volevamo raccontare. È un posto che non ti lascia indifferente. C'è un'energia tale che non è possibile ritrovare da nessun’altra parte. È un’energia pesante, carica di traumi, ma ha certamente contribuito alla comprensione della storia, dei problemi e, nel mio caso, anche del personaggio che stavo interpretando».Nel cast, spicca la presenza di– volto noto di “” e di franchise come “” e “”, nonché– insieme ad alcuni veri detenuti del penitenziario di Pendleton dove il film è stato girato: tra questi anche Theothus Carter che durante il provino ha sorpreso tutti. «È stato incredibile – ha commentato la regista Madeleine Sackler – e ha letteralmente lasciato a bocca aperta me e il direttore del casting dopo aver esaminato centinaia di persone a settimana».Presentato per la prima volta nel, dove Jeffrey Wright ha vinto il premio come miglior attore, il film intende offrire un ritratto autentico della vita all’interno della prigione. «Il mio obiettivo – racconta la regista Sackler – era quello di partire da un personaggio, un uomo che si appresta a uscire dal carcere dopo aver scontato una lunga pena. E di farlo nel modo più autentico possibile, coinvolgendo le persone che quell’esperienza l’hanno vissuta in prima persona».Il film sarà trasmesso in prima tv esclusiva mercoledì 12 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.