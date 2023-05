Nomine Rai: Gian Marco Chiocci verso il Tg1, Antonio Preziosi al Tg2. Le mosse dell'ad Roberto Sergio

di Redazione web

Nomine Rai, giovedì è in programma il Cda nel quale il nuovo ad Roberto Sergio presenterà i nomi per le direzioni. Il pacchetto è definito, nonostante le perplessità avanzate dalla presidente Marinella Soldi per la carenza di figure femminili, in particolare alle testate.

Da Chiocci a Preziosi

Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Queste le nomine alle testate che - secondo quanto si apprende - l'Ad Rai Roberto Sergio sottoporrà domani al parere del cda.

Generi

Per i generi Jacopo Volpi a Raisport, Marcello Ciannamea all'Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini all'Approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e serie Tv. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l'Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione.

Il Cda Rai

È stato convocato per giovedì alle 9 il consiglio di amministrazione Rai con all'ordine del giorno le nomine a testate e direzioni di genere, le prime del nuovo vertice indicato dal governo Meloni, con Roberto Sergio amministratore delegato e Giampaolo Rossi direttore generale.

All'ordine del giorno del Cda di domani anche il rinnovo del cda delle partecipate: a Rai Cinema conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com arriva Sergio Santo come Ad e Claudia Mazzola come presidente. Per le nomine ai direttori di testata il parere del cda diventa vincolante solo se si raggiungono i due terzi dei voti, servono cioè cinque voti contrari su sette per bocciarle. Per quanto riguarda le nomine dei direttori di genere, l'Ad deve sottoporle al parere del consiglio che non è però mai vincolante.

