Nomine, dal governo ok a Sergio nel cda Rai. Pisani capo della Polizia, Giannini prefetto di Roma, De Gennaro comandante Gdf

Si sbloccano le nomine da parte del governo. Dopo lunghe trattative, iniziano a muoversi le prime pedine, a partire dal comandante della Guardia di Finanza: questa mattina il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell'Aisi) a capo della Polizia. L'uscente Lamberto Giannini sarà invece il prefetto di Roma. Novità anche in Rai: il Mef proporrà la nomina di Roberto Sergio come componente del Cda per il ruolo di futuro amministratore delegato.

L'intesa su De Gennaro comandante Gdf

Quanto all'intesa sul prossimo comandante della Gdf, l'accordo politico c'è ma la nomina ufficiale arriverà solo nel prossimo Cdm: il nome è quello di Andrea De Gennaro, figura nero su bianco nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Cdm. «Il Consiglio dei ministri - si legge - ha preso atto che il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti formalizzerà nella prossima riunione la proposta di nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto».

Sergio nel cda Rai

«Il Consiglio dei ministri, ha deliberato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220.

