Roberto Sergio nuovo amministratore delegato della Rai, via libera del Cda: chi è il successore di Carlo Fuortes

di Redazione web

Via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti. Quattro - a quanto si apprende - i voti a favore, due astenuti, un contrario.

A pesare dunque il voto favorevole della presidente Marinella Soldi, che in caso di parità vale doppio. A favore anche Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Biasio, in quota Lega. Contraria Francesca Bria, nominata in quota Pd, mentre Alessandro Di Majo, in quota M5S, e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, si sono astenuti.

Fazio via dalla Rai, l'ironia di Fiorello: «Immagino la riunione: 'C'è uno bravo e che ci fa guadagnare? Mandiamolo via'»

Nomine, dal governo ok a Sergio nel cda Rai. Pisani capo della Polizia, Giannini prefetto di Roma, De Gennaro comandante Gdf

Chi è il nuovo ad Rai

Si è svolta l'assemblea degli azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del consiglio di amministrazione Rai, indicandolo per la carica di amministratore delegato. Lo rende noto Viale Mazzini.

A seguito di tale indicazione, il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo amministratore delegato, con decorrenza immediata. Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il nuovo amministratore delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff amministratore delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione Rai - prosegue la nota - ringrazia l'amministratore delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto.

Il curriculum di Sergio

Nato a Roma nel 1960, laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, è un manager esperto di telecomunicazioni. Inizia il proprio percorso professionale nel 1985 presso la Sogei – Società Generale d'Informatica SpA. Nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi (gruppo LIS SpA), dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale.



Tra il 2001 e il 2003 è prima direttore Comunicazione e Immagine e poi Vice Direttore Generale di Lottomatica SpA (oggi IGT).



Nel 2004 è chiamato in Rai come direttore dell'area Nuovi Media, incarico che svolge fino al 2007, quando è designato Presidente di SIPRA (poi Rai Pubblicità). In questi anni ricopre anche l'incarico di consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Sat.



Nel settembre 2012 assume il ruolo di presidente di Rai Way. Ad aprile 2015 riceve la responsabilità della Vice Direzione della Radio. Da luglio dello stesso anno ha anche la responsabilità di seguire i rapporti con le consociate del gruppo Rai, con la qualifica di Direttore. Da dicembre 2016 gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Radio.



Nel giugno 2017 viene nominato Direttore della Direzione Radio. Da luglio 2019 è Consigliere di Amministrazione di PER - Player Editori Radio. Da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai Com.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA