Nino Tortorici il cognato dell'Alieno di "Avanti un altro" appello a Barbara D'Urso: «Aiutami a dimagrire»

Siamo abituati a vederlo vestire i panni del “cognato dell’alieno” nel programma ‘Avanti un Altro!’ e trasformarsi in tanti personaggi come PSY, nel programma di successo ‘Ciao Darwin’, si chiama Nino Tortorici e lavora con Paolo Bonolis da quasi un ventennio. Oggi, attraverso i microfoni di Alex Achille di Radiochat.it On TV, Lancia un appello a Barbara D’Urso: “Ti prego Barbara, aiutami a dimagrire per migliorare la mia immagine”.



Nato 47 anni fa ad Agrigento, Nino Tortorici, è stato conduttore radiofonico per RTL 102.5, Radio 2 e altre emittenti locali, poi ha iniziato la sua collaborazione con Paolo Bonolis vestendo i panni di tantissimi personaggi. Nell’attuale edizione di ‘Ciao Darwin’ è stato apprezzato dal pubblico come Fantozzi, Max Pezzali e Liz Taylor; nell’intervista fiume ai microfoni di Alex Achille ha raccontato: “Fin da bambino, ho sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, grazie a Paolo Bonolis, sono riuscito a realizzare una parte di questo mio sogno. Oggi a 47 anni, tiro le somme e vorrei migliorare il mio aspetto fisico; sono sempre stato abbondante e questo suscita simpatia nei telespettatori e nella gente che mi conosce dal vivo, non vi nascondo, però che non mi dispiacerebbe perdere qualche chilo; ho provato diverse diete fai da te senza successo, sono convinto che se mi sottoponessi ad una dieta sotto l’occhio delle telecamere, probabilmente riuscirei nel mio intento. Chiedo ufficialmente a Barbara D’Urso di aiutarmi come ha fatto con tanti personaggi tv, in cambio le offro la mia simpatia e la mia spontaneità. Barbara, sei la mia ultima speranza, aiutami a superare la prova costume!”. Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA