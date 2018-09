Gentilissimo signor @FilippoFacci1 non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi Grazie mille sicura che si ritirerà nelle sue stanze

Gentilissimo signor @FilippoFacci1 non si disturbi a intervenire nel dibattito nobody ask you 👍🏻 stia sereno nelle sue cose. Non si scomodi 👍🏻 Grazie mille 👍🏻 sicura che si ritirerà nelle sue stanze. — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 23 settembre 2018

Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore e alla sua trasformazione in core-businnes di un' attività pseudo-giornalistica

a banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è più importante di lei e della sua egolatria - scrive il giornalista - Non è chiaro che cosa vi fosse di «coraggioso» nella mancanza di riserbo e nell' incapacità psicofisica di tenere per sè qualcosa che, altrimenti, avrebbe potuto divorarla

arlarne in effetti può essere una maniera di non sprofondare nella depressione: più che un coraggio di parlarne, però, è una rispettabile incapacità di non farlo. Ma farlo in televisione è un' altra cosa. Trasformarlo in messaggio mediatico è un'altra cosa. Ergersi a esempio leonino, come a dire

se ce l' ho fatta io

, quando c'è gente che in due mesi non riesce ad avere una diagnosi, è un' altra cosa

E ora siamo al libro, denso di positivismo surreale: «Sono riuscita a trasformare il cancro in un dono, un' occasione, una opportunità... una rinascita, un nuovo equilibrio». Da invidiarla - continua Facci - «Non ho mai sospeso la vita per la malattia, per il cancro, e nessuno dovrebbe farlo. Ecco come ci sono riuscita io. E se ci sono riuscita io... Ci può riuscire chiunque». «Non sospendiamo la vita per colpa del cancro. Non diamogliela vinta, dobbiamo sorridere sempre» ha scritto su Instagram nel fare pubblicità al suo libro. Una speranza anche per le 200 donne, malate di cancro, che nel marzo scorso scrissero una lettera aperta a tutti i giornali: «Non siamo delle fighe, siamo dei rottami». La lettera purtroppo non ebbe diffusione o quasi. Ora però c' è il libro della Toffa.

