Myrta Merlino, la confessione a Striscia la Notizia: «Non porta le mutande». Torna l'ombra dei fuorionda

di Dajana Mrruku

Durante la puntata di Striscia La Notizia andata in onda questa sera, 5 gennaio, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno ospitato Olga Durano in occasione dei 40 anni di Drive In. L'attrice ha raggiunto il successo con il ruolo di professoressa che non indossa le mutandine. I suoi sketch sono rimasti impressi nella memoria dei telespettatori che appena l'hanno vista, l'hanno riconosciuta immediatamente, nonostante gli anni trascorsi.

Durante il suo intervento, Olga ha confidato di essere molto amica di Myrta Merlino e di sapere per certo che anche lei non indossa le mutandine. Poteva Antonio Ricci non avere un fuorionda al riguardo?

I fuorionda su Myrta Merlino

Di tutt'altro sapore è il fuorionda di Myrta Merlino, mandato in onda da Striscia La Notizia che dimostra che la conduttrice di Pomeriggio 5 indossa le mutandine. Nessuno ne avrebbe mai dubitato, ma l'ombra dei fuorionda di Giambruno è tornata ad aleggiare per un attimo in studio, mentre Antonio Ricci, dalla sua postazione, probabilmente se la rideva di gran gusto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 21:55

