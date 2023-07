Myrta Merlino a Pomeriggio 5, addio a Barbara D'Urso e al gossip: «Questa parola non mi appartiene»

di Redazione Web

Mediaset ha cambiato volto. Dopo le diverse indiscrezioni, l'azienda ha confermato l'arrivo di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino tra i giornalisti e conduttori Mediaset. Naturalmente, tra i cambiamenti più chiacchierati, c'è in primis, la sosttuzione di Barbara D'Urso. Al suo posto arriverà proprio Myrta Merlino che, lasciata La7, è pronta a una nuova avventura professionale prendendo in mano il pomeriggio Mediaset.

«Mi sono riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti ad un programma giornalistico che punti sulla cronaca e sull'attualità - ha detto Myrta Merlino -. Quello che lui ha definito "un giornalismo popolare di qualità"». Ma andiamo a vedere cosa ha rivelato la conduttrice nel dettaglio.

Myrta Merlino: «Mi piace condividere notizie esclusive»

Myrta Merlino ha precisato che il suo programma tratterà sostanzialmente di attualità «attraverso tutte le sfaccettature della vita». E, tra le tante sfaccettature non mancherà ovviamente la cronaca. «La parola gossip non mi appartiene - ha raccontato Myrta Merlino in un'intervista a La Stampa -.

Poi, ha aggiunto: «Penso che le soft news siano una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo con personaggi dello spettacolo, temi e fatti di costume. Una sfida che mi appassiona. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l'ora di iniziare a chiacchierare con loro»

