Morta Susanna Vianello, speaker di Radio Italia. Fiorello: «Non la dimenticherò mai»

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto — Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 10:32

, speaker radiofonica, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, si è spenta a causa di un brutto male. A ricordarla su Twitter anche il cugino, il conduttore Andrea Vianello. La Vianello, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 20 luglio, lavorava da anni in radio. Negli ultimi anni la sua voce era legata a Radio Italia anni '60 Roma. Tra i primi a dedicarle parole di cordoglio, questa mattina, il suo caro amico Fiorello, che ha pubblicato su Twitter 4 foto che li ritraevano insieme, scrivendo accanto: «La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai».IL SALUTO DI FIORELLO