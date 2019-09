Monica Setta da sabato 14 settembre ad Unomattina in famiglia su Rai 1 con Tiberio Timperi

Dieci anni fa era al timone del talk show politico quotidiano di Rai2 Il fatto del giorno, inspiegabilmente cancellato dopo due edizioni nonostante gli ottimi ascolti. Oggi, dopo una parentesi a Rai Ragazzi e l’avventura di Agon Channel, Monica Setta torna sulla tv generalista al timone di Unomattina in famiglia, in coppia con Tiberio Timperi, dal 14 settembre il sabato alle 8.15 e la domenica alle 6.30 in diretta su Rai1.



«Sono emozionata come fossi al primo giorno di scuola - commenta la giornalista - per me questo programma è un sogno che si avvera. Lo seguo da sempre e quando il direttore de Santis mi ha chiesto di condurlo mi è sembrato di toccare il cielo con un dito. È un rotocalco assimilabile alla Domenica del Corriere ed è nelle mie corde, perché parla di attualità ma anche di costume e vita delle famiglie, con tante rubriche».



I due conduttori, che non hanno mai lavorato insieme, sembrano aver trovato subito una buona sintonia, almeno a giudicare dai selfie che hanno pubblicato sui social nei giorni scorsi, che li ritraggono a colazione al circolo Rai di Tor di Quinto. «Tiberio è un mostro sacro della tv ed io mi avvicinerò a lui e al programma con umiltà e passione – conferma la Setta – Da sempre sognavo di lavorare con il grande Michele Guardì, che considero il più grande genio della tv intelligente e divertente». La nuova edizione avrà una scenografia totalmente rinnovata, una rubrica di televisione, quella affidata negli ultimi due anni a Stefania Orlando (Monica era ospite fissa), una sui sentimenti con Marta Flavi e una sul gossip di Gianni Ippoliti e Giovanni Terzi.

