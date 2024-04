Mondiali del sesso, trionfa una coppia di italiani. Chi sono Enrico e Mariagiovanna: scambisti sposati da 21 anni, hanno un porno shop a Torino

di Redazione Web

I mondiali di sesso 2024 se li aggiudicano una coppia di italiani. Enrico D'Avascio e Mariagiovanna Ferrante, in arte "Capitano Eric" e "Mary Rider", vincono il premio assegnato dalla giuria di esperti, che per ben 24 giorni giorni ha valutato la loro capacità di sedurre, fare massaggi sensuali e performare a letto. Una vera prova di resistenza, nella quale molte coppie hanno dovuto alzare bandiera bianca. Non tutte le coppie sono riuscite infatti ad arrivare all'ultimo giorno.

Chi sono Ernico e Mariagiovanna

Il vero campione è stato Enrico D'Avascio, che «si è aggiudicato tutti i titoli possibili», sottolinea la moglie Mary. I due, sposati da 21 anni, hanno lasciato i rispettivi lavori per diventare dei sex worker a tempo pieno. Inoltre, gestiscono un porno shop a Torino, dove vivono. Lei è un ex giornalista e politica, lui lavorava come programmatore informatico.

Cosa sono i Mondiali del sesso

I Mondiali del sesso si sono tenuti in Spagna, in una villa della Costa del Sol. Si tratta di una competizione internazionale con tanto di federazione, regole, giuria. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming. Arbitri, psicologi e sessuologi hanno dovuto valutare "le gesta" dei protagonisti osservandoli in video. Ogni giorno veniva estratta una nuova categoria di gara: dai giochi di seduzione ai massaggi sensuali, passando per i preliminari appassionati, e ogni prova ha permesso ai performer di esprimere abilità e creatività ma anche forza e resistenza fisica.

