Miss Italia, l'attivista trans Clizia De Rossi fa domanda d'iscrizione: «Avete paura che gli uomini preferiscano noi?»

L'attivista transessuale Clizia de Rossi ha fatto domanda di iscrizione a Miss Italia e, poi, ha commentato sul magazine Mow le ultime parole dell'organizzazione circa il regolamento che impone di essere "donna dalla nascita" per partecipare al concorso: «Penso che non sia coerente: Patrizia Mirigliani sia la prima a promuoversi come paladina dell'inclusione, eppure esclude», dichiara la transessuale fiorentina.

Il video con Patrizia Mirigliani

Clizia ricorda anche il video con la dichiarazione di Patrizia Mirigliani durante la conferenza stampa del concorso nel 2014, in cui «aveva affermato che occorre ascoltare e seguire i cambiamenti della società. Quindi, che cos'è che le ha fatto cambiare idea dopo quasi un decennio?» si chiede. «Se ieri era 'forse domani' e dopo 10 anni dice che ancora oggi non si cambiano le regole, ma 'forse in futuro', in realtà significa che non lo faranno mai... - afferma Clizia de Rossi - Ha forse paura dei poteri forti o le hanno promesso il ritorno dell'evento su un canale importante e, per accontentare il pensiero di chi è al governo, lei in cambio cede alle pressioni transfobiche? Oppure ha solo paura che gli uomini preferiscano le ragazze trans? A pensare male, spesso si indovina...», conclude l'attivista LGBTQ+.

Vladimir Luxuria sul tema

In merito a questo tema, anche Vladimir Luxuria si è esposta dicendo che non crede sia possibile che nel 2023 esistano ancora questo tipo di "problemi" per chi ha eseguito una transizione completa ed è, quindi, da considerare come una donna a tutti gli effetti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 17:49

