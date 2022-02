Mediaset lancia la sfida alla Rai con Hunziker che ospita Ramazzotti e De Filippi, la "Pupa" d'Urso, Toffanin con Greggio a Striscia

Il Biscione cambia pelle con l’arrivo della primavera e si prepara a sfidare la Rai con nuovi programmi di intrattenimento e con nuove fiction (ottima la prima di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada al 20% di share). Scendono in campo le star. Lo slittamento dello “Show dei Record” con Gerry Scotti non sembra più un problema. Non ce l’ha fatta a partire come da programma domenica 13 febbraio, la settimana dopo la chiusura del serale di Paolo Bonolis. Come da palinsesto “Avanti un altro! Pure di sera” tornerà a primavera inoltrata mentre continua ad andare fortissimo nel preserale con ascolti intorno al 20% di share. Il buco si è attappato con dei film italiani (domenica prossima torna Checco Zalone con “Che bella giornata”).

Dicevano le star di Mediaset. Cominciamo da Michelle Hunziker che sarà la protagonista al mercoledì di due puntate di “Michelle Impossible”. Nella prima super ospiti come Maria De Filippi, l’ex partner Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora. Silvia Toffanin sarà la compagna di viaggio di Ezio Greggio per una settimana (dal 21 febbraio) nella conduzione di “Striscia la Notizia”. La settimana successiva (dal 28 febbraio) toccherà a Gerry Scotti con l’imitatrice Francesca Manzini. Il 15 marzo si alza il sipario su “La Pupa e il Secchione Show” con Barbara d’Urso in conduzione. Il programma va in onda al martedì in prima serata su Italia1, mentre su Canale 5 c’è la Champions League. Obiettivo di Mediaset è vincere anche come cumulo di ascolti delle reti, perché se gli uomini si vedono la partita, lo zoccolo duro femminile di Barbara d’Urso è una dote che funziona sempre. Inoltre Mediaset ha appena finito di doppiare la serie francese La Flamme che ha per protagonista un uomo che dovrà scegliere tra 13 pretendenti, in una presa in giro demenziale del dating show.

