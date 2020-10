Martedì torna il Maurizio Costanzo Show, tra gli ospiti: il sindaco di Roma Virginia Raggi, il Vice Ministro Sileri e Piero Angela. Oltre 4mila puntate per il padre di tutti i talk show che quest'anno festeggia i 39 anni di messa in onda. Prima puntata dedicata all’informazione e al giornalismo.

Domani, martedì 27 ottobre si apre su Canale5 il sipario del talk show più amato della televisione, il “Maurizio Costanzo Show” che quest’anno festeggia i 39 anni di messa in onda con la puntata numero 4447.

Il format nasce il 14 settembre del 1982: dal Teatro Parioli in Roma Maurizio Costanzo dà il via a quello che è diventato il talk più longevo della televisione italiana. Il programma nato dall’intelligente intuito del giornalista ha letteralmente rivoluzionato il modo di fare televisione. Da martedì andrà in onda dagli studi De Paolis.

Ospiti della prima puntata dedicata all’informazione e al giornalismo: il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, Enrico Mentana, Giovanna Botteri, Massimo Giletti, Myrta Merlino, Nicola Porro, Veronica Gentili, Il Direttore di Fanpage Francesco Piccinini, Andrea Pucci,l’ex Sindaco di Serravalle Venanzo Ronchetti e il sessuologo Marco Rossi.

Sul palco per una intervista one to one con Costanzo il sindaco di Roma Virginia Raggi e in collegamento telefonico il conduttore e divulgatore scientifico Piero Angela.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 12:58

