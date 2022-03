Matilde Gioli debutta come conduttrice del primo reality di Netflix Italia

Nuovo debutto per Matilde Gioli, che dal set di 'Doc – nelle tue mani', passa alla conduzione di un inedito reality, firmato Netflix Italia. Non è la prima volta che l'attrice collabora con la piattaforma, dove recentemente è uscito il film 'Quattro metà', ma per la prima volta consurrà uno show tutto suo.

Ambientato all'estero, in Messico, il reality ha come protagonisti dei giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni. La produzione per trovarli si è rivolta a ragazzi che «vorrebbero sempre vivere in vacanza». Questi quindi hanno accettato pensando di vivere una vacanza da sogno, senza sapere che, una volta giunti a destinazione, dovranno anche lavorare. Le telecamere saranno pronti a seguire le loro avventure e a documentare le loro reazioni esilaranti.

Il reality sarà targato Banijay, la società che produce anche Isola dei Famosi, L’eredità, Pechino Express, e andrà in onda nei prossimi mesi, sebbene ancora non si conosca né il titolo né la data di uscita. In attesa di ulteriori dettagli, non resta che goderci il gran finale della seconda stagione di Doc, che andrà in onda stasera in prima serata su Rai Uno.

