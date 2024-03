Massimo Giletti torna in Rai, firmato il contratto: «Bentornato a casa». Da L'Arena a un nuovo talk show, i progetti in campo

Massimo Giletti torna a casa. Dopo sette anni e dopo l'apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, il giornalista torna ufficialmente in Rai. Oggi, 25 marzo, la firma del contratto che lo legherà all'emittente pubblica per la realizzazione di diversi progetti editoriali. «Siamo molto soddisfatti - dicono in una nota l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi - di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua 'casa'».

Giletti potrebbe tornare con un programma informativo in prima serata su Rai2 o Rai3 o, il rumor più insistente, in diretta la domenica, dopo Mara Venier, alla guida di L'Arena, lo storico programma che ha condotto su Rai1 fino alla sua soppressione nel 2017.

Il ritorno in Rai arriva all'indomani della cancellazione, lo scorso 13 aprile, da parte di La7 di Non è l'Arena, il talk show sequel di L'Arena e prodotto da Fremantle per l'emittente di Urbano Cairo. Anche qui, la chiusura del programma è avvenuta con una nota stringata e molte polemiche.

