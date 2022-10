Martina Colombari a BellaMa: «Ignorata dalle altre mogli dei calciatori, ci stavo male»

Martina Colombari si racconta a "BellaMa". La modella italiana, 47 anni, ha confessato nel salotto di Pierluigi Diaco che all’inizio della sua relazione con Billy Costacurta non era stata ben accolta dalle mogli degli altri calciatori: «Venivo ignorata e ci stavo male. Arrivavo a San Siro e non mi rivolgevano la parola».

«Ci dovrebbe essere solidarietà femminile»

L’attrice, ex Miss Italia, testimonial attiva della Fondazione Francesca Rava, nella puntata di ieri lunedì 10 ottobre ha raccontato della sua esperienza negativa: «Noi donne non siamo furbe: dovremmo essere più brave. Ci dovrebbe essere solidarietà femminile, invece pensiamo sempre di essere in rivalità una con l’altra».

