Oggi è un altro giorno, Marta Flavi e l'amore per Maurizio Costanzo: «Rifarei tutto, ma in tempi più stretti»

Marta Flavi, ospite del programma "Oggi è un altro giorno" di Silvana Bortone, si è presentata in splendida forma, nonostante i suoi 70 anni. «Ne dimostri 20 anni di meno» ha sottolineato la conduttrice nel momenti in cui la Flavi è entrata in studio. Ex moglie di Maurizio Costanzo, il cui matrimonio sarebbe naufragato proprio per la relazione clandestina con Maria De Filippi, Marta parla dell'amore presente nella sua vita da sempre: «Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separeri prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine».

La Flavi, il cui vero nome è Marta Caterina Fiorentino, a metà degli anni 90 è stata conduttrice televisiva di punta del talk show di Canale 5 "Agenzia matrimoniale": «Ho fatto più di 2.000 matrimoni» afferma. E su un futuro matrimonio, dichiara: «Mi sono sposata una volta sola e ora sono nel mood del 'perchè no?' Ho tanti corteggiatori..». La Bortone, poi, scherza con la Flavi sul fantomatico fidanzato inglese di cui si vocifera da tempo e le chiede se la relazione procede, ma la risposta è secca: «Ma in realtà sta già scemando, non dice una parola in italiano e io lo voglio italiano».

Una vita piena di amore e dolore, dopo la perdita dei suoi genitori e di alcuni amici deceduti per covid, la Flavi ha sempre goduto al massimo della vita: «Se morissi ora - conclude - direi grazie, ho avuto una bellissima vita».

