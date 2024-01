Maria De Filippi, l'offerta di Discovery per lasciare Mediaset: «Le vogliamo dare un canale tutto suo come Oprah»

di Redazione web

Dopo Fabio Fazio, Maria De Filippi. E perché no, pure Antonella Clerici. Discovery punta in alto e dopo aver messo sotto contratto il giornalista, che ha lasciato la Rai dopo 40 anni, punta al secondo colpaccio. Ad ammetterlo è Laura Carafoli, responsabile Italia e Iberia dei contenuti e delle produzioni Warner Bros. Discovery: «Sono innamorata di Maria De Filippi, è il mio sogno proibito. Le avevamo un’offerta sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all’ultimo ha detto ‘no, grazie!’. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L’offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria», dice la manager a Gente. «Fedele Confalonieri all’epoca disse che li avevamo costretti a tirare fuori un sacco di soldi in più per farla rimanere. Peccato, era un progettone», ha ammesso.

I conduttori nel mirino di Discovery

«Mi piace Antonella Clerici, la adoro - dice ancora Carafoli -. La seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera.

