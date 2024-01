Amici, la produzione contro Luca Jurman: «Ci sputa addosso perché voleva tornare disperatamente e gli abbiamo detto no»

di Dajana Mrruku

Luca Jurman ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, soprattutto per le sue critiche contro il talent show che lo ha reso famoso al pubblico televisivo, Amici. Prima l'uso dell'autotune durante le sfide, che il coach ha ritenuto ingiusto verso i cantanti che fanno sacrifici per raggiungere quell'intonazione perfetta, poi i “figli e figliastri” che sarebbero protetti dall'interno. LDA, figlio di Gigi D'Alessio ed ex concorrente di Amici aveva risposto alla provocazione, ma Luca Jurman ha continuato a gettare fango sul talent di Maria De Filippi, tanto che la produzione si è vista costretta a rispondere con un comunciato stampa, dove ha rivelato che l'ex coach ha chiesto più volte di tornare all'interno del programma e, vistosi negato la possibilità di farlo, ha continuato a parlarne male.

Il comunicato stampa

Paola Di Gesu, produttorice esecutiva di Amici ha risposto alle numerose accuse di Luca Jurman con un comunicato stampa: «Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali, è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C'è però un limite...».

«È da un mese o più - continua il post - che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte.

