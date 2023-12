Luca Jurman, il botta e risposta con Lda continua in diretta su Instagram: «Vogliamo vederci e chiarire?»

di Cristina Siciliano

Luca Jurman, ex insegnante di Amici, nei giorni scorsi è tornato a scagliarsi contro alcuni allievi del talent condotto da Maria De Filippi. In particolare, il vocal coach ha parlato di «figli e figliastri». Di conseguenza, Lda, il figlio di Gigi D'Alessio, ha deciso di replicare avendoegli stesso partecipato ad Amici ed essendosi sentito chiamato in causa in quanto "figlio d'arte". Dopo essersi lanciati frecciatine a distanza i due nelle ultime ore hanno avuto modo di confrontarsi in una diretta Instagram.

Il chiarimento

«Non amo il dissing e mi fa piacere che tu sia qui - ha sottolineato Jurman -.

«Quando tu dici "tutti" sbagli - ha ribadito Jurman -. Non è così. Io qui faccio i dischi. Guarda che queste tue parole potrebbero offendere i cantanti che non lo usano. Perché? Per un cantante che studia come un matto e sacrifica tutto quanto per quello, l'autotune non solo trasforma quella dote naturale ma toglie delle frequenze evocative che sono molto importanti».

Dopo la discussione in diretta sia il cantante che l'ex coach sono rimasti sullo stesso punto. Ma l'incontro tra i due avverrà? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA