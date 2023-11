Amici, le critiche a Holden dall'ex professore della scuola: «È veramente una grandissima buffonata»

di Marta Goggi

Holden è stato preso di mira da Luca Jurman, l'ex professore di Amici è protagonista di un video, diventato virale, in cui se la prende con il giovane cantante, che ha avuto un grande successo all'interno della scuola, ma anche fuori.

L'attacco

Luca Jurman ha sminuito fortemente il ragazzo, criticando il fatto che sia un figlio d'arte, l'uso dell'autotune e la (presunta) volontà dei giudici di Amici di trasformarlo nella rivelazione dell'anno. Holden è il terzo figlio di Paolo Carta, che è attualmente sposato con Laura Pausini. In merito al giovane, Luca Jurman ha detto: «Vi dico già di partenza una cosa: a me dà molto fastidio questa cosa che ci sta dietro a Holden, cercando di farlo diventare il numero uno al mondo. Figlio di Paolo Carta, nonché figliastro di Laura, che poi lei è quella che ha fatto il diavolo a quattro, lo scorso anno, per l’autotune. Questa è veramente una grandissima buffonata. Si sente quando il vibrato è stretto, perché l’autotune fa una sorta di rimbalzino metallico. Lì ho detto: ‘Perchè usa l’autotune?’. Ah, ecco perché lo utilizza».

