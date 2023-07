Maria De Filippi attrice, lo stupore di Carlo Verdone: «Sarà una sorpresa per tutti»

di Redazione web

Maria De Filippi ha vestito i panni da attrice per la prima volta nella seconda stagione di "Vita da Carlo" e la conduttrice ne è stata entusiasta. Maria è si è sempre dimostrata una donna pronta ad affrontare nuove sfide e ad accettarle con un sorriso e molta disponibilità. La sua presenza nella nuova stagione della serie tv dedicata a Carlo Verdone era già cosa nota, ma il celebre attore e regista italiano ha raccontato la sua esperienza con Maria De Filippi sul set.

Andiamo a scoprire cosa ha detto e come Maria De Filippi se l'è cavata sul set cinematografico accanto al regista romano.

La serie con Carlo Verdone

Carlo Verdone ha rilasciato un'intervista a Novella 2000, in cui racconta la sua esperienza sul set con Maria De Filippi e ha confessato che già dalle prime telefonate, lui aveva notato qualcosa di unico in lei.

L'attore ha raccontato che spesso, quando chiede ad altri colleghi di partecipare a qualche progetto cinematografico, sembra come «di prendere appuntamento con il presidente cinese, invece con lei è stato stupendo perché appena le ho raccontato il mio progetto lei ne è stata entusiasta e mi ha detto subito di farle sapere le date perché così si sarebbe liberata».

Una vera sospresa quella di Maria De Filippi, che si è riconfermata una donna pronta piena di iniziative e voglia di mettersi in gioco.

Ma non è finita qui, perché il primo giorno sul set con la conduttrice di Amici è stato molto divertente, come racconta Carlo Verdone: «È stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta. Sarà una sorpresa per tutti, complimenti a Maria!». Una vera rivelazione, quella di Maria De Filippi che, forse, deciderà di dare un'opportunità al cinema tra i suoi numerosi impegni di lavoro?

Sul set anche Sangiovanni

Sul set di "Vita da Carlo" ci sarà anche Sangiovanni che, come rivela Carlo: «Nella serie, il mio produttore mi impone la presenza di Sangiovanni perché vuole che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando nella serie lo vedo mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo.

La nuova stagione di "Vita da Carlo" sarà disponibile da settembre sulla piattaforma Paramount+ e i fan non vedono l'ora di vederla.

