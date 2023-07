Rudy Zerbi, gelato col gusto "dedicato" a Forte dei Marmi. Poi la minaccia ai fan: «Tra poco dovete dormire preoccupati»

di Redazione web

Rudy Zerbi scopre che a Forte dei Marmi gli hanno "dedicato" un gelato. O meglio, se ne è attribuito la paternità. Stiamo parlando di un simpatico siparietto inscenato in una gelateria della lussuosa location estiva in cui, il "maestro" di Amici, ha condiviso le immagini di un gusto gelato che pensa sia per lui.

Poi, passeggiando sulle spiagge, arriva la "minaccia" a chi sarà in spiaggia nei prossimi giorni a Riccione: «Tra poco dovete dormire preoccupati».

Rudy Zerbi e il gusto gelato

«"Ero bello" È il mio gusto! L'hai fatto per me? Va forte?», ha chiesto Rudy Zerbi in una gelateria a Forte dei Marmi.

Poco dopo, il produttore discografico volto noto del programma di Maria De Filippi, inquadra un uomo intento a svolgere la Nordic Walking: un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo.

«Uso queste immagini fatte a Forte dei Marmi per dirvi che tra poco dovete dormire preoccupati perché arrivo a Riccione e quest'state ricomincio con foto in spiaggia pescatori bacchette racchette gente che cammina che fa ginnastica, tornano le foto dalla spiaggia di riccione», ha confessato Rudy Zerbi sui social.

Il suo improvvarsi paparazzo a Riccione, farà piacere ai fan?

