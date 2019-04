Ultimo aggiornamento: 08:14

«Non parlo con le bestie». È il commento choc di Giancarlo Magalli che, a Non è l'arena, ha risposto così a una domanda di Massimo Giletti che gli chiedeva se avesse sentito Adriana Volpe. Risate imbarazzate in studio, ma Adriana Volpe non l'ha presa bene.Adriana Volpe ha condiviso lo spezzone del programma sul suo profilo Instagram: «A Pasqua Giancarlo Magalli ad una domanda su Adriana Volpe dice : Non parlo con le bestie “ ... posso solo rispondere che “ A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!», scrive la conduttrice. Ed è subito pioggia di commenti indignati.