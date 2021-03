M'Illumino di Meno, venerdì si spengono le luci di monumenti, piazze e palazzi

Venerdì 26 marzo diciassettesima edizione di M’illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, per chiedere alle persone di spegnere le luci non indispensabili e rivedere i consumi.

La campagna è stata presentata alla presenza del Presidente della Rai, Marcello Foa, dell’Ad Fabrizio Salini, del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini, del direttore di Rai Radio2, Paola Marchesini e del direttore Rai per il Sociale, Giovanni Parapini.

Il mondo sta cambiando. L’efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante. Caterpillar, 17 anni fa, invitava a cambiare le lampadine a incandescenza con quelle a risparmio energetico. Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta a cui aderiscono i palazzi delle istituzioni, le aziende, le scuole, i comuni. «Venerdì si spegneranno monumenti, a cominciare dal Colosseo, il Quirinale, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio, Palazzo della Consulta, le piazze, l’Arena di Verona, le sedi Rai», ha ricordato il direttore di Rai2, Paola Marchesini.

Il ministro Roberto Cingolani (Transizione ecologica) ha sottolineato come «il problema dell’ambiente riguarda i bambini di adesso, i quali se non riusciremo a raggiungere in pochi anni il calo delle temperature, dovranno vedersela con drammatici cambiamenti. Vanno adottate misure drastiche – ha proseguito il ministro – perché il virus di cui abbiamo bisogno è quello della sobrietà che si raggiunge con la cultura e la conoscenza».

«Cambiare è possibile – è il messaggio lanciato dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini – non solo per ridurre i consumi ma anche per migliorare la qualità della vita. L’economia sta cambiando, bisogna riuscire a far capire le connessioni, basta guardare al successo del primo green bond».

L’Ad Salini ha ribadito come l’iniziativa di Caterpillar sia la bandiera e il fiore all’occhiello della Rai, a cui aderirà tutto il servizio pubblico, negli ultimi anni molto più attento alla sostenibilità, dai palinsesti alle corporate.

Il direttore di Radio 2 ha annunciato il progetto di un podcast dedicato a M’Illumino di meno prossimamente disponibile su RaiPlay Sound, la nuova piattaforma.

A M’Illumino di Meno 2021 è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La campagna ha l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e i Patrocini dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Cultura.

La campagna è patrocinata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 15:44

