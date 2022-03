Lunetta Savino e il segreto della felicità con Saverio Lodato: «Ognuno ha i propri spazi»

Non è facile buttarsi alle spalle un divorzio, ma dopo decenni Lunetta Savino pare esserci finalmente riuscita. Da anni l'attrice, divenuta celebre grazie alla serie televisiva 'Un medico in famiglia', dove ha interpretato il ruolo di Cettina Gargiulo, è legata sentimentalmente al giornalista e scrittore Saverio Lodato e il loro legame pare indissolubile.

Saverio Lodato

Lunetta Savino, coppia felice con Saverio Lodato

L'uomo, laureato in filosofia e assente sui social, ha compiuto da poco 71 anni e può essere considerato uno dei maggiori esperti di criminalità organizzata. Autore di articoli e saggi impegnati, Lodato è riuscito a conquistare il cuore della Savino grazie alla sua simpatia. «È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi – ha detto l'attrice in un'intervista al Corriere della Sera –. Questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui ho scoperto lati di me che non conoscevo».

La coppia si è conosciuta nel 2015 sul set di 'Felicia Impastato' – Lunetta vestiva i panni della protagonista, mentre Saverio era co-autore della sceneggiatura – e da allora non si sarebbero più persi di vista. Nonostante i due siano legati ormai da diversi anni, almeno per il momento la convivenza non sembra essere nei loro piani: «Io e Saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme – aveva dichiarato tempo fa l'attrice, che nel 1994 ha divorziato dall'attore Franco Tavassi, da cui ha avuto un figlio –. Qualche volta viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi». Condivisione, rispetto e tante risate: ecco svelato il segreto di Lunetta e Saverio.

