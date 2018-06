Nella sua ultima puntata di Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha preso di mira il neo-ministro per la Famiglia e vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana, che aveva detto che “le famiglie arcobaleno non esistono”, cosa vera secondo la legge.

La comica ha così affermato: “E poi c’è Lorenzo Fontana Ministro per la famiglia e per la disabilità, che questa settimana ha detto che non esistono le famiglie arcobaleno. Esistevano fino a 3 mesi fa, adesso non esistono. Forse bisogna fare una nuova formula, ‘nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, finché Fontana non ci separi’. Io non ho niente contro Fontana, ho degli amici Fontana, però che facciano i Fontana a casa loro e lascino in pace le coppie gay. Se proprio devo scegliere un Fontana, scelgo Jimmy Fontana, che cantava ‘il mondo non si è fermato mai un momento’. Quello mi piace, questo invece mi sembra che si sia fermato al medioevo” , le dure parole della Littizzetto in Rai.

