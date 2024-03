Luisa Ranieri: «La mia Lolita Lobosco è fragile ma getta il cuore oltre l'ostacolo»

di Donatella Aragozzini

Tornano “Le indagini di Lolita Lobosco”. Da stasera, in prima serata su Raiuno, arrivano i quattro nuovi episodi della serie con Luisa Ranieri ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, diretta da Renato De Maria e prodotta da Bibi Film Tv e da Luca Zingaretti per Zocotoco. Confermato tutto il cast storico, a cominciare da Lunetta Savino e Giovanni Ludeno, con Daniele Pecci new entry nei panni di un affascinante vedovo capace di catturare l'attenzione della bella Lolita.

Luisa, come sarà questa stagione?

«Ritroveremo Lolita inizialmente un po' malinconica, perché esce da una grande delusione d'amore, ma piano piano getta il cuore oltre l'ostacolo, si mette in discussione e prova ad avere un amore maturo, sano. Non sappiamo se riuscirà a superare le sue criticità, perché è comunque un personaggio disfunzionale, ma si metterà in gioco. E poi naturalmente c'è il lavoro, che per lei è centrale. Continua ad essere molto sposata con il lavoro».

Cosa rappresenta per lei Lolita?

«Per me è una carezza, un personaggio che ho voluto talmente tanto, non finirò mai di ringraziare mio marito (Luca Zingaretti, ndr) per avermi fatto leggere il libro. Mi piace perché è attuale, femminile, ma allo stesso tempo non stereotipata, in lei c'è sempre qualcosa di non armonico».

Immaginava che la serie sarebbe diventata uno dei titoli di punta di Rai1?

«No, all'inizio non sapevamo cosa aspettarci perché era un prodotto nuovo, con protagonista un vicequestore donna, non era detto che avrebbe incontrato il piacere del pubblico. E invece siamo arrivati alla terza stagione, è stato tutto molto veloce perché la Rai l'ha voluta fortemente e noi siamo stati felici di rimetterci al lavoro sull'onda della seconda stagione».

È vero che questa sarà l'ultima stagione?

«Non lo sappiamo ancora. Al momento la mettiamo in stand by perché io sarò impegnata in altri progetti, ci prendiamo una piccola pausa e poi vediamo se avremo voglia di ritrovare Lolita».

A quali progetti si riferisce?

«Non ne posso parlare perché non ho ancora firmato, posso solo dire che nei prossimi mesi sarò impegnata su due set, uno per la TV e uno per il cinema».

Al cinema la vedremo anche nel nuovo film di Paolo Sorrentino, dopo “È stata la mano di Dio”, e “Modì” di Johnny Depp, con Riccardo Scamarcio.

«Sì, ma non so ancora quando usciranno. Lavorare con Paolo è stata come sempre una grande emozione, sono stata molto felice che mi abbia richiamata. Con Johnny Depp mi ha molto divertito che recitavo mezza in italiano e mezza in inglese».

