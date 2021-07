Le Iene, dopo Alessia Marcuzzi potrebbe arrivare Elodie alla conduzione

Elodie potrebbe essere la nuova conduttrice de Le Iene. Dopo Alessia Marcuzzi potrebbe arrivare su Italia Uno la cantante che secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale.

Non è chiaro quindi se Davide Parenti stia facendo un pressing per prenderla con sé, oppure se in realtà si stia guardando intorno anche per altri volti. Cambieranno alla condizione anche altre persone, nella prossima edizione potrebbe non esserci più nemmeno Nicola Savino che sarebbe in scadenza di contratto e pare abbia già annunciato la sua voglia di cambiare. Le Iene sarà quindi molto probabilmente un programma con una condizione tutta nuova.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 15:45

