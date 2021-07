Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi sul palco dell'Ariston? L'indiscrezione clamorosa

Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset, sarebbe pronta per approdare al Festival di Sanremo. Dopo 20 anni di carriera a Mediaset, Alessia Marcuzzi ha ufficialmente abbandonato l'azienda di Cologno Monzese e la prima ad annunciarlo è stata proprio lei con un post su Instagram.

La Marcuzzi ha spiegato le sue motivazioni, attribuendole al fatto che ha riflettuto e capito che era giunto il momento di cambiare aria. Un addio sofferto ma inevitabile. Secondo la versione di Piersilvio Berlusconi, invece, dietro l'addio di Alessia si cela un accordo non andato a buon fine e, dunque, motivi economici. Alcuni portali hanno spiegato che in realtà in origine, era la conduttrice romana a dover prendere il posto della D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5 e non la Tatangelo come poi è accaduto.

Gli occhi, adesso, sono tutti puntati su un futuro professionale incerto. La Marcuzzi è stata accostata a Discovery e alla Rai. La seconda ipotesi, però, è uscita con insistenza nelle ultime ore e vedrebbe la conduttrice accostata ad un programma di grosso peso come quello del Festiva di Sanremo.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiù Tv, la Marcuzzi potrebbe affiancare Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti per la prossima edizione del festival della canzone italiana. Dunque, Alessia sarebbe una co-conduttrice d'eccezione al simpatico trio. Prima, eventuale volta per la conduttrice che, qualora dovesse essere confermata l’indiscrezione, si ritroverà a calcare il palco dell'Ariston.

L'addio sofferto di Alessia Marcuzzi, quindi, potrebbe aver aperto le porte di un palcoscenico illustre. Occasione d'oro che la showgirl romana sicuramente non si lascerà scappare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 17:52

