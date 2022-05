La Pupa e il Secchione, chi ha vinto e i colpi di scena: proposta di matrimonio in diretta

La Pupa e il Secchione Show con la conduzione di Barbara D'Urso è arrivato al suo atto finale e l'ultima puntata ha decretato la vittoria di Maria Laura De Vitis (pupa) ed Edoardo Baietti (secchione). La coppia ha trionfato in una serata ricca di colpi di scena, ma i due non sono stati accoppiati dalla prima ora. L'ex di Paolo Brosio, infatti, ha dovuto penare prima di trovare il suo secchione definitivo dal momento che Gianmarco Onestini ha preferito a lei l'esplosiva Mila Suarez.

La Pupa e il Secchione Show, la finale

Il programma è andato in onda su Italia Uno con Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style come giurati. Tanti i colpi di scena: il duro confronto tra Soleil e Gianmarco, tra i quali non corre buon sangue dai tempi della rottura tra l'influencer e Luca Onestini. E poi Luigi Mario Favoloso ha chiesto a Elena Morali di sposarlo.

La Pupa e il Secchione Show, la vittoria

Alla fine la "coppia degli esclusi" è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale e il montepremi di 20mila euro dopo aver battuto nel bagno di cultura finale il duo composto dalla pupa Emy Buono e dal secchione Alessandro De Meo.

Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, chi sono i vincitori

Maria Laura è nota per aver avuto una storia con Paolo Brosio. Entrata nella villa del programma avrebbe voluto approfondire la conoscenza con il suo secchione Gianmarco, ma la gelosia nei confronti di Mila Suarez ha spinto Gianmarco ad abbandonarla e a cambiarla in corso d'opera. Maria Laura, grazie alla sfida in vasca, è riuscita però a "rubare" il secchione Alessandro a Emy Buono. La settimana successiva, però, Alessandro ha deciso di tornare con Emy, lasciando nuovamente sola Maria Laura.

È stato durante la semifinale che ha trovato il suo secchione definitivo: Edoardo Baietti, 27enne laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma, con il massimo dei voti. Il ragazzo era stato assegnato a Paola Caruso, ma era rimasto solo dopo la squalifica della sua pupa.

