La Pupa e il Secchione Show, inizio in salita per Barbara D'Urso: ecco chi non ci sarà

Inizio in salita per La Pupa e il Secchione Show. A poche ore dall'inizio della nuova stagione del reality, Barbara D'Urso deve fare i conti con la prima defezione. Antonella Elia infatti non sarà presente alla prima puntata di stasera poiché è risultata positiva al Covid.

Un inconveniente non da poco per il team Mediaset, che in fretta e furia si è trovato costretto a cercare una nuova opinionista. Antonella Elia infatti avrebbe dovuto debuttare stasera negli studi di Canale 5 al fianco di Federico Fashion Style e di Soleil Sorge, fresca fresca di Gf Vip, dove per un soffio non è riuscita a conquistarsi la finale.

Non è ancora chiaro chi sostituirà l'Elia, voci di corridoio fanno il nome di Dayane Mello, finalista del Grande Fratello Vip 5, ma per il momento non sono ancora arrivate conferme. Non resta dunque che aspettare ancora qualche ora per scoprire chi sarà la new entry.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 19:32

