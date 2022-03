Stasera in tv, La pupa e il secchione su Italia 1: anticipazioni sulla prima puntata

E’ appena terminato il “Grande fratello vip” con la vittoria di Jessica, una delle sorelle etiopi, e un altro reality è pronto a spiccare il volo. Questa sera su Italia 1 avrà inizio “La pupa e il secchione” con Barbara D’Urso. La conduttrice, in collegamento ieri sera con Alfonso Signorini, ha annunciato che ci saranno molte novità e ha confermato Soleil Sorge come uno dei giudici. A poche ore dal debutto, però, non mancano problemi da risolvere: cosa sta succedendo?

La pupa e il secchione, problemi per Barbara D’urso: oltre a Paola Caruso anche Antonella Elia sarà assente?

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 19:13

