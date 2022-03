Grande Fratello Vip 2022, le pagelle della sesta edizione: vincono gli outsider. Tutti i vincitori annunciati se ne sono andati o prima del tempo - Aldo Montano e Manuel Bortuzzo - o sono stati eliminati con un televoto choc a un passo dalla vittoria, come accaduto sia a Soleil Sorge sia alla principessina Lulù Selassiè. In finalissima arrivano "quelli più normali": Jessica, che vince, Davide e Barù.

LE PAGELLE DI LEGGO SULLA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP

ALFONSO SIGNORINI - VOTO 6

Se c'è una cosa che sa fare Alfonso Signorini è mettere in piedi un grande casting. In questa edizione, la più lunga di tutta la storia dei reality, il conduttore ha portato nomi di peso, come la Ricciarelli, che difficilmente si sarebbero avvicinati alla casa del Grande Fratello, ma la sua indole da direttore di giornale ha prevalso su tutto. Annullate tutte le dinamiche interne della casa, della maggior parte dei vipponi a stento ricordiamo i nomi, in favore del triangolo Belli - Delia - Soleil. Gli ascolti non partono altissimi, ma è proprio grazie a questa amicizia artistica, che salgono di puntata e tengono acceso il canale 55 a costo zero, quindi ... Ubi Maior. Hanno ragione loro.

ILARY BLASI - VOTO 10

E' entrata in studio per promuovere l'Isola dei Famosi, in partenza la prossima settimana, vestita solo con un jeans e una maglietta e in quei pochi minuti di permanenza abbiamo respirato una ventata di aria fresca. E soprattutto ha detto quello che abbiamo pensato tutti: «Alfonso basta, il pubblico è esasperato da stasera sparisci»

SONIA BRUGANELLI E ADRIANA VOLPE - VOTO 6

Gli atteggiamenti da prima donna della Bruganelli (ha abbandonato lo studio e litigato con Signorini per averle tolto la parola ndr), vengono compensati dalla voglia di Adriana Volpe di ritrovare un posto al sole. Tutto sommato si compensano e la loro contrapposizione è stata la loro forza.

TRIANGOLO AMOROSO TRA ALEX BELLI - SOLEIL SORGE E DELIA DURAN - VOTO 3

Con la scusa dell' "amore libero" abbiamo vissuto mesi e mesi di storie surreali e al limite del buon gusto. Tutto troppo forzato e a favore di telecamera. Una pagina alla lunga noiosa, e non perchè siamo bigotti, ma perchè l'amore libero è altro. Ci fosse stato Pupo ancora come opinionista avrebbe potuto tenere loro una lectio magistralis.

SOLEIL SORGE - VOTO 7

No, non siamo incoerenti. Pur bocciando la sua amicizia speciale con Alex Belli, Soleil è un "animale da reality". Spigliata, provocatrice fino allo sfinimento. Non sa ballare ( e ne abbiamo avuto prova proprio durante l'imbarazzante balletto della finale con Belli), non sa cantare, decisamente non sa recitare, ma è in grado di catalizzare tutte le attenzioni su di sè. Se riuscirà a scrollarsi di dosso Belli allora sì che avrà vinto. Di fatto è l'unica che è uscita dalla casa con un lavoro già assicurato: è la nuova opinionista de La Pupa e Secchione Show, in partenza questa sera, martedì 15 marzo, su Italia 1 con Barbara D'Urso.

ALEX BELLI - VOTO 6

Tutto troppo

DELIA DURAN - GREGARIA

Ha mantenuto fede al teatrino e alla fine Belli se lo è ripreso tutta felice. In quei pochi momenti di lontanza però abbiamo visto una donna molto bella e fragile e il pubblico l'ha premiata facendola diventare la prima finalista.

LULU' SELASSIE - VOTO 7

La piccolina di casa Selassiè era la vincitrice annunciata. Nonostante avesse tutti contro è andata dritta per la sua strada e conquistato il cuore di Manuel Bortuzzo e quello degli italiani. E' stata l'unica in grado di dire in faccia a Katia Ricciarelli quello che pensavano in molti. Solo per questo meriterebbe una medaglia, ma il suo carattere estremamente capriccioso e infantile le hanno fatto perdere un sacco di punti proprio a un passo dalla finale. Ha peccato di arroganza e trattato malissimo la sorella Jessica, ma almeno non ha mai nascosto la sua voglia di vincere.

JESSICA SELASSIE - VOTO 8

Acqua cheta ... zitta zitta, senza urlare nè sgomitare ha fregato tutti. Non ha lasciato un'impronta nella casa ma la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Ha difeso la sorella anche quando era indifendibile, ha fatto la sorella maggiore e forse per la prima volta ha ricevuto la giusta ricompensa.

DAVIDE SILVESTRI - 8

Giocatore per eccellenza. Non ha mai nascosto, come Lulù, di voler vincere e prendersi una rivincita sulla vita. Non si è mai esposto più di tanto, ma quando lo ha fatto è stato decisivo e soprattuto sempre coerente.

BARU - VOTO 8

"Se rinasco voglio essere lui". A Barù del Grande fratello Vip non frega assolutamente nulla! E' entrato nella casa disinteressandosi di tutto, solo sul finale, capendo che forse era il caso di fare qualcosa, ha ceduto alle lusinghe della telecamera giocando con Jessica, pur rimanendo sempre integro: "Con lei non ci sarà mai nulla".

KATIA RICCIARELLI - VOTO 3

Protetta fino oltre ogni limite da Alfonso Signorini, gli scivoloni di Katia Ricciarelli hanno fatto accapponare la pelle a molte persone. Sarebbe dovuta uscire dalla casa, a detta sua, dopo Natale, ma guai a nominarla, chiunque lo abbia fatto è finito in black list senza possibilità di appello. Le uniche che le hanno risposto per le rime sono state Miriana e Lulù. Mai andata al televoto è arrivata quasi fino alla fine, quando proprio è stato impossibile non metterla al televoto è arrivato il colpo di classe "pubblico votatemi voglio andare a casa". Il pubblico non solo l'ha ascoltata, ma l'ha fatta uscire a furor di popolo con un'ola immaginaria.

MIRIANA TREVISAN - VOTO 7.5

Miriana Trevisan è entrata nella casa con un solo obiettivo: rinascere e tornare a sentirsi donna. E lo ha fatto. Prima ha giocato con Nicola Pisu, ragazzo troppo fragile per stare accanto a una donna così, poi con Biagio D'Anelli. Tra i due era iniziato un amore passionale terminato ancor prima di uscire dalla casa. Ed è finito male, anzi malissimo. La Trevisan è stata anche fortunata, perchè come per Giucas, ha pescato il biglietto di ritorno ed è rientrata nella casa quando tutti la volevano fuori e si è presa la sua rivincita. Ha tenuto testa alla grande alla Ricciarelli che provava a intimorirla con classico "lei non sa chi sono io", ma come un cecchino ha mantenuto il punto affermando "e io sono Miriana Trevisan". Colpita e affondata.

MANILA NAZZARO - VOTO 6

L'ex Miss Italia , con ad Aldo Montano, è stata la persone più equilibrata. Ma proprio questo estremo equilibrio le è costato caro... troppo.

MANUEL BORTUZZO - VOTO 8

Anche la sua evoluzione all'interno del percorso del Grande fratello Vip è stato, a tratti, inspiegabile. Ha passato i primi mesi a mandare via in malo modo Lulù. Gli davano fastidio i suoi baci carichi di rossetto, non ne apprezzava gli atteggiamenti...è finito al pianoforte dedicandogli una canzone d'amore e parlando di figli e convivenza. Grande coraggio per aver portato la sua disabilità in tv "normalizzandola".

