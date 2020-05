La prova del Cuoco: lunedì 25 maggio torna Elisa Isoardi. Tra le novità chef in collegamento

La prova del Cuoco

Tante novità e tante gustose sorprese per l'appuntamento a tavola coninsieme a Claudio Lippi, che tornano dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus alle 12 su Rai1. Collegamenti e storie di personestraordinarie, che con coraggio e creatività hanno lottato per sopravvivere ad un presente complesso e per trovare soluzioni innovative per il futuro.Alcuni dei più amati tra la famiglia decome Alessandra Spinsi, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol per la prima volta faranno compagnia al pubblico in collegamento: racconteranno le storie vissute in questi mesi e prepareranno ricette sempre nuove.Altri chef come Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri saranno accanto ad Elisa Isoardi e Claudio Lippi, per altri piatti. Tra le novità, anche due nuovi duelli: la “Sfida in Famiglia”, che vedrà lo scontro tra due componenti di una famiglia di ristoratori e non, e il “Derby della Capitale”, nel quale si sfideranno due ristoratori di Roma e del Lazio a colpi di amatriciana, cacio e pepe, carbonara, ma non solo. Ad arricchire ulteriormente ogni puntata, una “chat” di persone sempre diverse, tra vip, cuochi e ospiti speciali, che faranno il tifo, racconteranno, verranno messi alla prova con test di tecniche di cucina e molto altro.Si incontreranno persone protagoniste di storie straordinarie, che con coraggio e creatività hanno lottato per sopravvivere ad un presente complesso e per trovare soluzioni innovative per il futuro. È il caso del macellaio che, durante la quarantena, ha inventato il kit del barbecue perfetto da spedire a casa di chi non poteva uscire; oppure la vicenda degli orti di Sant’Erasmo, dove vengono coltivati ortaggi e spediti, ogni giorno, a Venezia per la spesa solidale.