"La porta dei sogni" di Mara Venier cambia collocazione. Ecco quando andrà in onda

Mara Venier

Venerdì 27 Dicembre 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La show in prima serata condotto danon andrà più in onda questa sera, ma si sposta a sabato 28 dicembre alle 21.20 su Rai 1., mentre al suo posto andrà in onda il film Abel-Il figlio del vento. Un cambio di programmazione probabilmente dovuto anche ai, la trasmissione si sposta dal venerdì al sabato. Al centro del secondo appuntamento alcune storie come: ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti, l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, attraverso il proprio talento sportivo. Gli ospiti della seconda puntata saranno: