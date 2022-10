Katia Ricciarelli, la rivelazione a Bellamà: «Pippo Baudo prese a calci un mio contestatore» VIDEO

Katia Ricciarelli, ospite a “BellaMa’” (il primo talent di parola della tv italiana da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2), ha raccontato un aneddoto legato al suo ex marito Pippo Baudo. Il soprano è stata contestata una sola volta a teatro, in maniera preordinata da alcuni spettatori che si erano portati i fischietti da casa.

Ricciarelli ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco ieri, venerdì 14 ottobre, come Baudo l’abbia difesa: «Ero nel foyer del teatro che stavo firmando alcuni autografi. A un certo punto mio nipote ha riconosciuto in un fan che voleva l’autografo uno dei contestatori con il fischietto, così Pippo l’ha preso per la collottola e l’ha allontanato con un calcio nel sedere. E Baudo porta il 47 di piede… l’ho adorato».

