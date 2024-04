Katia Follesa e Angelo Pisani, matrimonio finito? Lei rompe il silenzio e svela tutto: cosa ha detto

di Cristina Siciliano

Troppe sono state le voci ricorrenti sulla rottura tra Katia Follesa e Angelo Pisani, i due comici che sono cresciuti nella scuola di Zelig, dove si sono innamorati 25 anni fa. Entrambi più volte hanno raccontato in maniera trasparente i sali-scendi della loro relazione. Già qualche tempo fa, Katia Follesa, aveva infatti spiegato che lei e suo marito «vivono in case separate». Oggi però la comica ha voluto fare chiarezza in merito a tale dichiarazione ed ha parlato della presunta rottura con il marito Angelo Pisani.

Le parole di Katia Follesa

«Crisi? Ma quale crisi - ha sottolineato Katia Follesa al settimanale Diva e Donna -. È del tutto falso.

La comica ha aggiunto: «Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia Agata, spiegandole che npm sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione».

