Ilaria Spada rivela: «A mio figlio dico di non guardare il porno»

di Cristina Siciliano

Legati dal 2010, galeotta una cena a casa di Caterina Balivo, Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono una delle coppie più longeve anche più riservate dello showbiz italiano. Anche il matrimonio, celebrato nel 2019, prima delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolto in forma privata e segreta senza annunci sui social né esclusive sui giornali. La coppia ha tre figli: Ettore, 12 anni, Ian, 4 e la piccola Lea che a febbraio compirà due anni.

Le parole di Ilaria Spada

«L'unica difficoltà che ho vissuto è quella fisica - ha sottolineato Ilaria Spada ad Oggi -. Esempio quando passi una notte insonne insieme ai bambini e il giorno dopo devi presentarti sul set molto presto, lucida e perfetta. Non ho trovato altre limitazioni. Quando è nato Ettore, ho scelto di non lavorare per due anni. Sono uscita dalla prima gravidanza decisamente sconvolta, ma già con Ian, che ha 4 anni, e soprattutto con la piccolina di un anno e mezzo, sono andata a lavorare subito. Abbiamo la fortuna di fare entrambi un mestiere che non occupa ogni giorno della nostra vita.

L'attrice ha aggiunto: «Avere una famiglia numerosa non è una passeggiata, certo la fatica c'è, ma la nostra vita è molto più gustosa. Adesso il figlio maggiore ha 12 anni ed è entrato nella fase dell'adolescenza. Sono convinta che il lavoro maggiore per sensibilizzare i ragazzi su certi temi si debba fare a casa. Il figlio maschio guarda il papà, vede come si comporta con la mamma o con le sorelle. Le ore passate a scuola potrebbero essere sfruttate meglio, per esempio con l'educazione affettiva».

«A mio figlio dico di non guardare la pornografia sul web - ha sottolineato Ilaria Spada -. Non è una questione di moralità. Penso semplicemente che il porno sia deleterio per i ragazzi, spesso è denigratorio nei riguardi delle donne, trattate come oggetti o addirittura con violenza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 19:21

