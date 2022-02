Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti positivo al Covid: ecco chi lo sostituirà in giuria

La puntata di stasera de "Il cantante mascherato" andrà in onda senza Francesco Facchinetti. Il giudice del game show condotto da Milly Carlucci è infatti risultato positivo al Covid. Secondo quanto anticiato Tvblog.it, sarà Iva Zanicchi a prendere il suo posto al banco dei giudici, accanto ad Arisa, Caterina Balivo e Flavio Insinna. La cantante era già prevista in puntata come ospite, pronta a duettare con le maschere insieme ad altri artisti come Dodi Battaglia, Morgan, Paolo Belli e Peppino Di Capri.

Il Cantante Mascherato, seconda puntata

La seconda puntata della terza edizione de "Il Cantante Mascherato" riparte dopo l'eliminazione di Fiordaliso, che si nascondeva sotto la maschera della Gallina. I restanti personaggi in gioco sono: La Volpe, La Lumaca, La Medusa, Il Cavalluccio Marino, Il Camaleonte, Il Pinguino, Il Pesce Rosso, Il Pastore Maremmano, Soleluna, L'Aquila e Il Drago.

