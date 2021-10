Il Beauty Bus di Federico Fashion Style fa sosta a Rocca Priora e Arpino. L’hair stylist più famoso della tv, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, torna in prima serata su Real Time domani, mercoledì 20 ottobre per la terza puntata.

L’hair stylist più famoso della Tv ha intrapreso un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena girando l’Italia a bordo del suo Beauty Bus,il format ideato e prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia, un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il total makeover.

In ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look - e stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit- ne sceglierà alcune con l’aiuto di un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover. Le fortunate che saliranno a bordo del Beauty Bus avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute. E per tutte, la trasformazione segnerà l’inizio di una nuova vita.

BEAUTY BUS, FEDERICO FASHION STYLE - LE ANTICIPAZIONI

Nelle due puntate, in onda mercoledì 20 ottobre, Federico Lauri a bordo del suo Beauty Bus andrà alla scoperta di altri due bellissimi borghi italiani: prima tappa Rocca Priora, il punto più alto dei Castelli Romani. Davanti alla Fontana del Narciso, simbolo del paese, Federico incontrerà la sua assistente Veronica. E’ una maestra davvero originale e per questa puntata ha radunato una schiera di pretendenti al cambio look, pronte a darsi battaglia per farsi scegliere da Federico e salire sul suo scintillante Beauty Bus.

Nel secondo episodio inedito: Federico arriva ad Arpino, un borgo antico in provincia di Frosinone che ha dato i natali nientemeno che al grande oratore e filosofo Marco Tullio Cicerone. Ad attenderlo e a condurlo dalle nuove aspiranti al cambio look ci sarà un’assistente piuttosto imprevedibile, la signora Matilde, aiutata a sua volta dal suo inseparabile marito, il dotto Fernando.

